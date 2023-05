Zweiter Tag beim Giro d'Italia: Rosa war nicht in Gefahr

Das Rosa Trikot von Weltmeister Remco Evenepoel war nicht in Gefahr. Der Belgier hatte das Auftaktzeitfahren dominiert und liegt in der Gesamtwertung 22 Sekunden vor dem zweimaligen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna. Mitfavorit Primoz Roglic (SLO) hat bereits 43 Sekunden RĂĽckstand. Am Montag winkt den Sprintern eine weitere Chance, zwei Bergwertungen der dritten und vierten Kategorie sollten kein Hindernis sein.