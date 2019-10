Zwei WM-Medaillen in Doha: "Großartige" Bilanz für Österreich

Verletzung von Dadic

"Zwei Medaillen in einer Sommersportart, die weltweit von über 200 Nationen ernsthaft betreiben wird, ist wirklich großartig", merkte Spendelhofer an, die im November 2016 an die Verbandsspitze gewählt worden war. "Einzig die Verletzung von Ivona ist sehr schmerzhaft. Aber sie ist eine Kämpferin und wird im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen umso stärker sein." Die Sommerspiele in Tokio werden die nächste große Aufgabe. Und auch für Japan hat der ÖLV wieder Erfolgsprämien ausgesetzt. Erhielten Preiner und Weißhaidinger in Doha je 25.000 Euro für Bronze, so ist Gold in Tokio 205.000 wert. Symbolisch ist das ein Tausender für jede geschlagene Nation.