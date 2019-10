WM-Bronze: Preiner trumpft in der Disziplin der Königinnen auf

18 Minuten nach Mitternacht in Doha. Verena Preiner fasst sich an den Kopf, dann geht sie in die Knie, legt sie auf die Tartanbahn im Khalifa Stadium – und genießt den Moment, sofern man den nach einem 800-Meter-Lauf im roten Bereich genießen kann. Bronze im Siebenkampf, der Königinnendisziplin in der Damen-Leichtathletik.

"Es ist unglaublich!", strahlte die 24-Jährige. "Ich bin überglücklich. Das ist einfach nur ein Traum! Danke an alle, die mich bisher unterstützt haben."

Nach der erhofften (Bronze-) Medaille von Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger gelang Verena Preiner eine echte Überraschung. Die Oberösterreicherin startete am Donnerstag eine grandiose Aufholjagd, die erst bei der Bronzemedaille endete. Doha 2019 ist damit die erfolgreichste Weltmeisterschaft in der Geschichte des österreichischen Verbandes.