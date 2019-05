Zverev erst nach über vier Stunden in zweite Paris-Runde

Zverev, der sich unmittelbar vor Paris in Genf seinen ersten Saisontitel gesichert hatte, war entsprechend erleichtert. "Er hat mir das Leben sehr schwer gemacht. Er hat unglaublich gespielt", erklärte der 22-Jährige, der vor einem Jahr in Paris sein bisher einziges Major-Viertelfinale erreicht hatte. Am Ende sah er es positiv: "Ich bin gegen einen starken Gegner bei schwierigen Bedingungen weitergekommen, das ist das, was am Ende zählt."

Osaka rettet sich in die nächste Runde

Ein kurioses Match erlebte auch die Nummer 1 der Damen. Naomi Osaka, die bei den US Open und den Australian Open triumphiert hat, erwischte einen gewaltigen Fehlstart gegen die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova. Nach knapp über 20 Minuten stand es aus Sicht der Japanerin 0:6. Bei 4:5 und 5:6 im zweiten Satz konnte sich Osaka dann zweimal nur dank einem Rebreak im Match halten. Doch sie zog den Kopf aus der Schlinge und siegte noch 0:6,7:6(4),6:1.