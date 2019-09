Zu Besuch bei Union Berlin: Eisern und menschlich

Die Eintracht-Fans beweisen auch während der Partie, dass das in Deutschland angeblich so streng exekutierte Pyrotechnik-Verbot so wie in Österreich für einige zum Brechen da ist: Ein Bengale nach dem anderen wird entzündet. Auf den Tribünen wie auf dem Rasen geht es intensiv zu. Es wird leidenschaftlich gekämpft. Da das Niveau nicht die absoluten Spitzen erreicht, ist es nur logisch, dass sich die größere Qualität von Frankfurt durchsetzt.

Platte kommentiert mit ehrlicher Begeisterung „und hält auch mal bewusst die Klappe“, wenn die Atmosphäre auf die Zuschauer daheim bis in die Couch wirken soll.