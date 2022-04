Vorfreude auf den Vienna City Marathon: "Ein Rekord ist möglich"

Lemawork Ketema schaffte 2019 den österreichischen Rekord in 2:10,44. Kann er die Marke unterbieten?

Er hat eine schwere Phase hinter sich. Die Olympischen Spiele sind auch nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Aber man muss einem Athleten zugestehen, dass er auch einmal mit Verletzungen zu kämpfen hat, auch ich hatte in meiner aktiven Zeit eine solche Phase. Und es hat sich immer wieder gezeigt, dass man bei einem gewissen Talent und einem Willen zurückkommen kann. Er hat zweimal in Äthiopien trainiert, ich denke, dass er jetzt wieder voll da ist.

Gibt es Corona-Maßnahmen beim Marathon?

Nein, es gibt Empfehlungen. Anders als im Vorjahr. Alle Maßnahmen, alle Regeln, die wir zu erfüllen hatten, haben wir auch mit einem Präventionskonzept erfüllt. Was uns aber besonders freut: Wir hatten keinen einzigen Corona-Fall. Heuer ist es leichter. Das Einzige, was uns heuer ein bisschen beschäftigt hat, war, dass es in verschiedenen Ländern andere Regeln gibt als bei uns, und dass es bei uns in Wien andere Regeln gibt als in den Bundesländern.