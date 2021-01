Wochen der Entscheidung: Die Uhr tickt für die Austria

Auch Trainer Peter Stöger hätte gern bald Gewissheit, welcher finanzielle Rahmen den sportlichen Weg vorgibt. Nach dem Sieg in Ried will die Austria am Dienstag in der Südstadt (18.30 Uhr) gegen die Admira nachlegen.

Denn nur volle Erfolge können helfen, doch noch irgendwie die Top 6 zu erreichen. „Mir haben die Moral und der Zusammenhalt der Mannschaft gefallen“, erklärte Stöger.