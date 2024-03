WM-Auftakt nach Unwetterwarnung auf Formel-1-Strecke abgesagt

Der Auftakt der World Triathlon Championship Series musste kurzfristig abgesagt werden. Vor den Rennen am Freitag und Samstag auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, wo auch die Formel 1 ihre Rennen austrägt, gab der Triathlon-Weltverband bekannt, dass sie wegen schwerer widriger Wetterbedingungen nicht wie geplant stattfinden können. Nach Angaben des Fachportals tri-mag.de wurde am Freitag stattdessen bereits wieder mit dem Abbau begonnen.