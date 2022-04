Zweiter Sieg im zweiten WM-Spiel für die Eishockey-Frauen

Österreichs Eishockey-Frauenteam schaffte am Mittwoch den zweiten Sieg im zweiten Spiel bei der B-WM in Angers/Frankreich. Drei Tage nach dem 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen gegen die Niederlande musste die Mannschaft von Teamchef Jari Risku erneut Überstunden schieben, um Norwegen schlussendlich mit 4:3 (2:0,0:3,1:0,1:0) nach Verlängerung zu bezwingen. Anna Meixner gelang dabei schon nach 40 Sekunden in der Overtime der umjubelte Siegestreffer.

Wenig effizient

Wie schon im Auftaktspiel zeigten sich die rot-weiß-roten Damen allerdings zu wenig effizient vor dem Tor. Zwar erzielten Anika Fazokas (13.) und Tamara Grascher (14.) binnen 54 Sekunden jeweils in Überzahl eine 2:0-Führung. Diese gaben die Österreicherinnen allerdings aus der Hand. Den Norwegerinnen reichten im Mitteldrittel sechs Torschüsse für drei Tore durch Mathea Fischer (27.), Une Bjelland (28.) und Lotte Pedersen (40.). Im Schlussdrittel gelang Eva Beiter der wichtige Ausgleich (53.), bevor Meixner in der Verlängerung finalisierte.

Die ÖEHV-Frauen bleiben damit im Rennen um den erhofften Aufstieg in die Elitegruppe. Weiter geht es für die Österreicherinnen am Donnerstag gegen Gastgeber Frankreich (19.30) und die Slowakei (Samstag, 16.00).