Zuschauerrekord bei den Caps

In der zehnjährigen Klubgeschichte der Vienna Capitals gibt es zwei denkwürdige Daten. Am 12. April 2005 feierten die Wiener ihren ersten Meistertitel. Und am 11. August 2011 zogen die Capitals in ihre großzügig erweiterte Eishockey-Arena in Kagran ein.



Mit dem ersten Spiel der European Trophy gegen den fünffachen finnischen Meister Oulun Kärpät feierten die Wiener gleich ein echtes Eishockeyfest. Waren in früheren Jahren höchstens 1500 Fans zu Testspielen im August gekommen, drängten am Donnerstag 4700 in den Kagraner Eispalast. Das ist Rekord, bisher war das Fassungsvermögen 4500. Eine ähnliche Zuschauerzahl hatte bislang nur der WEV in den 70er-Jahren bei zwei Freiluftspielen auf dem Heumarkt.