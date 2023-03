Zum 70. Geburtstag: Wo Moser-Pröll auf Prohaska trifft

Jüngere, die die gelungene ORF-Doku über Moser-Pröll versäumten, werden nicht wissen, wie außergewöhnlich authentisch sie war. Keine österreichische Sportlerin sorgte danach auch jenseits der Grenzen für ähnlich viel Aufsehen. So titelte die Bild einmal in Riesenlettern: „Sie raucht, säuft und siegt.“ Das war nach einer Weltcup-Serie in Grindelwald, wo die von einer Grippe Geschwächte zwei Rennen innerhalb von 24 Stunden gewann, worauf im ÖSV-Hotel Jungfrau der Sekt ausging.

Vor dem dritten Start kam sie mir an der Lift-Talstation bleich entgegen: „Mir is soo schlecht. Heute fahr’ i an Dreck z’samm. Bitte kritisiert’s mi net.“ Doch sie siegte erneut und brachte boshafte Meinungsmacher, die auch Jahrgangskollege Hans Krankl oft zerzausten, erneut zum Verstummen.