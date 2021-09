Worauf sich Ski-Fans freuen - und die Athleten weniger

„Sölden ist bereit.“ Exakt vier Wochen vor dem Start des Ski-Weltcups am 23. Oktober ist die Zuversicht groß bei Christian Scherer, dem Generalsekretär des ÖSV. „Wir haben in Sölden so große Schneedepots wie nie zuvor. Auch wenn es jetzt nicht mehr schneien sollte, kann das Rennen stattfinden.“Die Fans dürfen sich nicht nur auf den traditionellen Auftakt am Tiroler Gletscher freuen, sondern auch auf einen Ski-Winter, wie man ihn in Erinnerung hat aus Zeiten, als Corona nur ein Bier aus Mexiko war.