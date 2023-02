WM-Sensation durch Kanadier im Super-G, Enttäuschung für den ÖSV

Der Schwung von zwei Medaillen

Raphael Haaser nutzte den Schwung seiner Bronzemedaille in der Kombination und wurde als Fünfter bester Österreicher. In 1:07,80 Minuten fehlten dem Tiroler 59 Hundertstel auf James Crawford und 0,33 Sekunden auf Bronze. „Im oberen Teil bin ich eine Rechtskurve einfach nicht gut gefahren“, sagte der 25-Jährige vom Achensee, „da bin ich ein bissl am Innenski herumgeritten, und da hab’ ich richtig gemerkt, wie es mir das Tempo heruntergerissen hat. Das ist aber auf die Schnelle auch schon das Einzige, was nicht gepasst hat. Viel kann ich mir nicht vorwerfen.“

Marco Schwarz, der in diesem Winter seine Leidenschaft für die schnellen Disziplinen entdeckt hatte, verbaute sich mit einem groben Patzer im Finish den möglichen Sprung aufs Stockerl, am Ende reichte es für den Kärntner zum sechsten Rang (+0,60). „Sehr schade, über die letzte Bodenwelle hat’s mich verdreht, da hatte ich Glück, dass ich die Landung noch gestanden bin. Das hätte sehr blöd ausgehen können“, sagte der 27-Jährige aus Radenthein, der sich in der Kombination ja bereits WM-Silber gesichert hatte.

Die Geschlagenen

Der Oberösterreicher Daniel Hemetsberger fand sich überhaupt nicht zurecht und verlor bei seinem WM-Debüt 1,17 Sekunden auf die Bestzeit (Platz 14). „Ich hab’ alles reingehaut, von dem her bin ich zufrieden. Nicht zufrieden bin ich mit dem Mittelteil, da hab’ ich einfach zweimal das Gerät angestellt, was nicht hätte sein müssen. Von dem her ärger’ ich mich. Aber herunten hab’ ich wieder eine gute Sektorzeit gehabt. Ich muss halt weiterkämpfen.“

Beim Steirer Stefan Babinsky waren es gar 1,28 Sekunden – Platz 15. „Im Mittelteil war ich am langen Zug mit meinem Schwung viel zu früh dran, da hab’ ich zweimal ansetzen und kämpfen müssen, damit ich nicht innerhalb vorbeifahr“, sagte der Seckauer. „Aber es macht definitiv Lust auf mehr. Hart arbeiten, und es geht weiter.“