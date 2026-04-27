Wintersport

Nach dem Olympiawinter: Zwei ÖSV-Erfolgstrainer bleiben an Bord

Skisprung-Chef Andreas Widhölzl verlängerte seinen Vertrag beim ÖSV, Christoph Bieler bleibt Chefcoach der Kombinierer.
Christoph Geiler
27.04.2026, 08:30

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Andreas Widhölzl (li.) und Christoph Bieler sind für die Höhenflüge der Skispringer und Kombinierer verantwortlich

Auf Österreichs Nordische Sportler war auch im vergangenen Winter wieder Verlass. Die ÖSV-Skispringer gewannen erneut den Nationencup und holten bei Olympia Gold im Super-Team-Bewerb.

Die Nordischen Kombinierer stellten mit Johannes Lamparter den Gesamtweltcupsieger und kehrten mit drei Medaillen von den Winterspielen zurück.

Die Väter der Erfolge

Mitverantwortlich für diese Erfolge waren auch die beiden Cheftrainer Andreas Widhölzl und Christoph Bieler.

Kombinierer Johannes Lamparter gewann zum zweiten Mal den Gesamtweltcup

Kombinierer Johannes Lamparter gewann zum zweiten Mal den Gesamtweltcup

Erfolg durch Kontinuität

Die Erfolgsgaranten bleiben dem Österreichischen Skiverband erhalten. Während es in anderen ÖSV-Sparten zu Veränderungen im Trainerstab kommt (Ski Alpin, Biathlon), haben Andreas Widhölzl und Christoph Bieler ihre Verträge verlängert.

Langzeitcoach Widhölzl

Damit avanciert Andreas Widhölzl langsam zum Langzeittrainer. Seit 2020 ist der Tiroler bereits in Amt und Würden und seither schwebt das österreichische Skispringen auf Wolke sieben.

Die Erfolgsbilanz des unprätentiösen Fieberbrunners kann sich sehen lassen: In seiner Ära gewannen Stefan Kraft und Daniel Tschofenig den Gesamtweltcup, das Team gewann 2022 in Peking und 2026 in Predazzo Olympia-Gold. Kraft wurde unter ihm Weltmeister (2021).

Andreas Widhölzl ist ein Erfolgsgarant im ÖSV-Skisprungteam

Andreas Widhölzl ist ein Erfolgsgarant im ÖSV-Skisprungteam

Junge Überflieger

Fünf Mal in Folge gewannen die Österreicher obendrein den Nationencup. Das hängt auch damit zusammen, dass Andreas Widhölzl erfolgreich einen Generationswechsel vollzogen hat.

Mit Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner, Markus Müller, Stephan Embacher und Jonas Schuster reiften in den letzten Jahren gleich mehrere Youngsters zu Weltklassespringern, die für die Zukunft einiges erwarten lassen.

Historisches Gold: ÖSV-Star Embacher springt in die Geschichtsbücher
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Zwei Männer mit Sonnenbrillen und Mützen stehen auf einer erhöhten Plattform.

Christoph Bieler (li.) und sein Assistenztrainer Jochen Strobl können auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken

Dominante Nation

Ähnlich stark präsentiert sich auch das österreichische Team der Nordischen Kombinierer unter der Leitung von Christoph Bieler. 

Schon seit einem Jahrzehnt gehört der frühere Olympiasieger und Weltmeister dem Trainerteam an, 2024 übernahm der Tiroler die Chefrolle und durfte schon einige große Erfolge feiern.

ÖSV-Sportdirektor Stecher: "Dann sind wir kein großer Verband mehr"
Johan Eliasch: Was hinter dem Nationenwechsel des FIS-Bosses steckt

Unter Bieler ist Österreich zur Kombinierer-Nation Nummer 1 avanciert und gewann in der letzten Saison den Nationencup.

Skispringen Österreichischer Skiverband
kurier.at, cg  | 

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