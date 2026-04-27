Nach dem Olympiawinter: Zwei ÖSV-Erfolgstrainer bleiben an Bord
Auf Österreichs Nordische Sportler war auch im vergangenen Winter wieder Verlass. Die ÖSV-Skispringer gewannen erneut den Nationencup und holten bei Olympia Gold im Super-Team-Bewerb.
Die Nordischen Kombinierer stellten mit Johannes Lamparter den Gesamtweltcupsieger und kehrten mit drei Medaillen von den Winterspielen zurück.
Die Väter der Erfolge
Mitverantwortlich für diese Erfolge waren auch die beiden Cheftrainer Andreas Widhölzl und Christoph Bieler.
Erfolg durch Kontinuität
Die Erfolgsgaranten bleiben dem Österreichischen Skiverband erhalten. Während es in anderen ÖSV-Sparten zu Veränderungen im Trainerstab kommt (Ski Alpin, Biathlon), haben Andreas Widhölzl und Christoph Bieler ihre Verträge verlängert.
Langzeitcoach Widhölzl
Damit avanciert Andreas Widhölzl langsam zum Langzeittrainer. Seit 2020 ist der Tiroler bereits in Amt und Würden und seither schwebt das österreichische Skispringen auf Wolke sieben.
Die Erfolgsbilanz des unprätentiösen Fieberbrunners kann sich sehen lassen: In seiner Ära gewannen Stefan Kraft und Daniel Tschofenig den Gesamtweltcup, das Team gewann 2022 in Peking und 2026 in Predazzo Olympia-Gold. Kraft wurde unter ihm Weltmeister (2021).
Junge Überflieger
Fünf Mal in Folge gewannen die Österreicher obendrein den Nationencup. Das hängt auch damit zusammen, dass Andreas Widhölzl erfolgreich einen Generationswechsel vollzogen hat.
Mit Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner, Markus Müller, Stephan Embacher und Jonas Schuster reiften in den letzten Jahren gleich mehrere Youngsters zu Weltklassespringern, die für die Zukunft einiges erwarten lassen.
Dominante Nation
Ähnlich stark präsentiert sich auch das österreichische Team der Nordischen Kombinierer unter der Leitung von Christoph Bieler.
Schon seit einem Jahrzehnt gehört der frühere Olympiasieger und Weltmeister dem Trainerteam an, 2024 übernahm der Tiroler die Chefrolle und durfte schon einige große Erfolge feiern.
Unter Bieler ist Österreich zur Kombinierer-Nation Nummer 1 avanciert und gewann in der letzten Saison den Nationencup.
Kommentare