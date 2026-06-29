Entscheidung gefallen: Der ÖSV kriegt einen neuen Generalsekretär

Als Christian Scherer vor zwei Monaten überraschend seinen Wechsel in die Privatwirtschaft (HTI-Gruppe) verkündete, stand der Österreichische Skiverband vor einem Dilemma: Wie und wo sollte man auf die Schnelle einen neuen Generalsekretär finden, der mit ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher den 70-Millionen-Euro-Etat verantwortet?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/JOHANN GRODER / EXPA/JOHANN GRODER Christian Scherer bekleidete seit Oktober 2020 beim ÖSV das Amt des Geschäftsführers. Seinem Nachfolger wird der Osttiroler noch mit Rat und Tat zur Seite stehen

Eine interne Lösung wie es sie bei der Übergabe von Langzeitgeneral Klaus Leistner (43 Jahre im Amt) an Scherer gegeben hatte, war rasch vom Tisch, weshalb in den letzten Wochen mit etlichen Kandidaten Gespräche geführt wurden. Fünf Kandidaten in Kitzbühel Zum abschließenden Hearing in Kitzbühel wurden noch fünf Anwärter aus den verschiedensten Bereichen (Skiindustrie, Sportvermarktung, Sportpolitik) geladen.

Das Rennen machte am Ende ein Tiroler: Jan Überall, Generalsekretär des Kitzbüheler Skiclubs, überzeugte die ÖSV-Länderkonferenz, das höchste Gremium des Österreichischen Skiverbandes.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © GEPA pictures/ Andreas Pranter Jan Überall (re.) war zuletzt der Generalsekretär des Kitzbüheler Ski Clubs