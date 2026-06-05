ÖSV-Generalsekretär Scherer: „Manches ist halt nicht mehr reparabel“

Beim FIS-Kongress in Belgrad wird es ab Mittwoch heiß hergehen. Skistars von Mikaela Shiffrin bis Marco Odermatt, aber auch viele nationale Verbände, fordern die Abwahl des umstrittenen Präsidenten Johan Eliasch. Auch ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer wünscht sich einen Richtungswechsel. KURIER: Was wäre ein guter Ausgang in Belgrad? Christian Scherer: Wenn erstens der Sport im Mittelpunkt steht, zweitens die FIS eine neue Führung findet und drittens alle gemeinsam und vor allem geeint die Herausforderungen in Angriff nehmen. Und das soll ohne den bisherigen Präsidenten Johan Eliasch passieren? Ja. Ich will ihm keineswegs das Bemühen absprechen, und ich will ihm auch nicht absprechen, dass er in seiner Amtszeit gute Dinge angestoßen hat. Was aber viele irritiert hat, ist die Art und Weise, wie er den Weltverband geführt hat. Es wirkte nach außen mitunter nach dem Motto: Der Verband bin ich. Johan Eliasch war und ist es als Geschäftsmann immer gewohnt gewesen, dass er in seinen Firmen die Richtung vorgibt. Das funktioniert aber in einem Verband nicht. Dort ist es wichtig, die Mitglieder nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen, sondern sie mit ins Boot zu holen und eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Und das ist ihm nicht gelungen.

Hat Eliasch nicht verstanden, wie die FIS tickt? Es war für ihn kraft seiner Vergangenheit und Prägung sicher nicht einfach, alles zu durchblicken. Ich glaube auch, dass er teilweise die falschen Einflüsterer und Personen um sich hatte, vor allem am Beginn seiner Laufzeit. Seit Urs Lehmann als CEO installiert wurde, ist die Kommunikation deutlich besser. Aber manches ist halt nicht mehr reparabel. Es wurde zuletzt auch öffentlich, dass das Eigenkapital der FIS innerhalb von fünf Jahren von 130 auf 42 Millionen Franken gesunken ist. Fakt ist, dass man bei der FIS zwar viel Geld investiert hat, der Ausblick in die nächsten Jahre aber leider besorgniserregend ist und daher auch lückenlos aufgeklärt werden muss, ob es überhaupt auch entsprechende Gremialbeschlüsse für alle Entscheidungen gibt. Wie war Ihr persönliches Verhältnis zum Präsidenten? Es hat durchaus Phasen gegeben, in denen mit ihm ein Austausch möglich war und man das Gefühl hatte, dass man zusammenarbeiten könnte. Aber wenn man etwas kritisch gesehen hat oder nicht seiner Meinung war, dann hat er es immer als persönliche Kritik aufgenommen. Diese Selbsteinschätzung und die Einsicht, dass auch er – wie übrigens jeder von uns – einmal Fehler macht, ist bei ihm nicht vorhanden.