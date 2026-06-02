Rücktritt mit 34: ÖSV-Abfahrerin hat die Motivation verloren

"Hör' ich auf oder fahr' ich weiter?" Diese Frage stellte Mirjam Puchner vor wenigen Wochen auf Instagram und kündigte für Anfang Juni eine Entscheidung an. Die Antwort der ÖSV-Abfahrerin hatte sich damals schon abgezeichnet: Mirjam Puchner zieht einen Schlussstrich unter ihre Karriere und lässt den Rennsport hinter sich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Denis Balibouse In der Abfahrt von St. Moritz fuhr Puchner als Dritte den letzten Podestplatz ihrer Karriere ein.

Vermurkste Winterspiele Es war ein Abschied mit Ansage. Der vergangene Winter hatte für Mirjam Puchner mehr Enttäuschungen als Erfolge parat. Einem einzigen Podestplatz in der Abfahrt von St. Moritz (3.) standen viele Rückschläge gegenüber. Das gipfelte in völlig verpatzten Olympischen Winterspielen in Cortina mit den Rängen 11 (Abfahrt), 14 (Team-Kombi) und einem Sturz im Super-G. "Das hat mich zum Nachdenken gebracht", erklärte die Pongauerin, die im Mai ihren 34. Geburtstag feierte.

Keine Ziele mehr Während ihre fast gleich alte ÖSV-Teamkollegin Cornelia Hütter bei Olympia mit dem Gewinn der Bronzemedaille (Super-G) noch einmal Elan tankte und eine letzte Weltcup-Saison anhängt, ist's bei Mirjam Puchner vorbei mit der großen Motivation und den offenen Zielen. Emotionaler Moment Dafür reicht ein Blick in ihren Trophäenschrank: Dort hängt eine Silbermedaille von den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking (Super-G) und eine Silbermedaille von der Heim-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm (Abfahrt) - gerade der Erfolg vor der Haustür in Salzburg war einer der emotionalsten Momente in ihrer langen Karriere. "Es ein schon ein großes Privileg, eine Heim-WM erleben zu dürfen. Aber dort auch noch eine Medaille zu gewinnen, macht das Ganze noch spezieller,“ sagte Puchner im KURIER-Interview.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ANDREAS SOLARO / ANDREAS SOLARO Mirjam Puchner war seit 2013 im Weltcup

Knochen zersägt Diese Erfolge waren keineswegs selbstverständlich. Wie viele Abfahrerinnen musste auch Mirjam Puchner die Schattenseiten ihres Sports auf schmerzhafte Weise erfahren. 2017 zog sich die Salzburgerin einen Schien- und Wadenbeinbruch zu, der ihre lange Zeit große Probleme bereitete. In ihrer Verzweiflung ließ sie sich freiwillig den Unterschenkelknochen noch einmal brechen. „Man hat das Wadenbein durchgeschnitten und es mit einer Platte und Schrauben dann wieder fixiert."