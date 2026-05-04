Nach Rücktritts-Gerüchten: ÖSV-Star Hütter verkündet ihre Pläne

Wenn ein Skistar einige Wochen nach der Saison zu einer außerordentlichen Pressekonferenz bittet, dann hat das in den meisten Fällen einen Grund: Das Karriereende. Cornelia Hütter löste viele Spekulationen aus, seit sie letzte Woche die österreichischen Medien für einen Termin nach Graz eingeladen hatte. Und nicht wenige hatten dabei die Vermutung, die Steirerin würde ihren Rücktritt verkünden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JEFF PACHOUD / JEFF PACHOUD Cornelia Hütter feierte in der letzten Saison einen Weltcupsieg

Erfolgreiche Jahre Immerhin wird Cornelia Hütter in diesem Jahr 34 und hat in den letzten Saisonen eine stattliche Trophäensammlung angehäuft: Mit den Bronzemedaillen bei WM (2023) und Olympia (2026) jeweils im Super-G sowie dem Gewinn der kleinen Kristallkugel für den Sieg im Abfahrtsweltcup (2023/'24). Welche Ziele bleiben da noch?

Rücktritt verschoben Niemand hätte es der Steirerin verübeln können, wäre sie nach diesem Olympia-Winter abgedankt. Jeder hätte diesen logischen Schritt nachvollziehen können. Zumal sie eigentlich nach den Winterspielen einen Schlussstrich ziehen wollte. Doch Cornelia Hütter verfolgt andere Pläne:

Voller Tatendrang Die 33-jährige Speedspezialistin verkündete bei der Pressekonferenz in Graz nämlich, dass ihr Erfolgshunger noch lange nicht gestillt ist. "Ich bin noch nicht bereit, der Zuschauer auf der Couch zu sein", erklärte Hütter. "Mein Ziel ist Crans Montana." Dort findet 2027 die WM statt.