Wintermärchen und Alltagsgeschichten

Schnee. Glitzernder Schnee, so weit das Auge reicht. Er türmt sich auf Hausdächern, er verstopft die Gehsteige, er wirbelt durch die Tiroler Lüfte. Im Ötztal herrscht Alarmstufe Weiß. Praktisch über Nacht ist der Winter eingefallen, pünktlich zum Auftakt des Ski-Weltcups in Sölden. Wo bisher grüne Wiesen und Herbstlaub den Ton angaben, wo der Föhn für spätsommerliche Hitze sorgte, ist plötzlich ein anderes Wort in aller Munde: Winterwunderland.