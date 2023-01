Zum Mayer-Rücktritt: Angst geht vom Kopf aus, Mut aber auch

Petra Kronberger verriet, dass sie in den Wochen vor ihrem Rücktritt das Gefühl verspürt habe, nicht mehr gefeit vor schweren Stürzen zu sein. Möglich, dass auch Topathlet Mayer in Bormio solche Gedanken überkamen. Just dort, wo er 2010 auf der brutalen Pista Stelvio als jugendlich unbekümmerter Debütant gleich im Training erstmals mitten in die Weltelite geplatzt war. Als noch der erfolgreichste Coach aller ÖSV-Zeiten, Hans Pum, in der Chefrolle war. Mit 40-jähriger Trainererfahrung sagt Pum, dass Rennläufern die Gefahren einer Strecke erst so richtig bewusst werden, wenn sie nicht starten, sondern das Rennen im Fernsehen miterleben. So könnte es Mayer ergangen sein, als er wegen einer Magenverstimmung nur TV-Konsument der Bormio-Abfahrt war.

Dazu passen sechs Wörter, die Ex-Beachvolleyball-Europameister Clemens Doppler als angehender Revierinspektor über sein Foto in den neuen Polizeisportkalender vom Jahr 2023 geschrieben hat: „Angst beginnt im Kopf. Mut auch.“

Mensch Mayer. In seinem Falle ist’s der Mut zu einer nur für Außenstehende rätselhaften Entscheidung.