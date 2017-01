Willingen: Kraft und Fettner springen aufs Stockerl

Beim Einzelbewerb in Willingen zeigten die ÖSV-Adler eine mannschaftlich starke Leistung. Gleich sechs Österreicher zogen ins Finale der besten dreißig ein, vier davon schafften es am Ende unter die besten Sieben. Den Sieg sicherte sich trotzdem ein Deutscher: Andreas Wellinger gewann hauchdünn, nur 0,3 Punkte trennten ihn am Ende von Verfolger Stefan Kraft.

Dritter wurde Manuel Fettner, der seinen zweiten Podestplatz in der Saison holte und sich damit vor dem Skifliegen in Oberstdorf in Bestform präsentierte. Als Sechster zeigte auch Michael Hayböck einmal mehr auf. Rang sieben sicherte sich Weltcup-Rückkehrer Gregor Schlierenzauer.