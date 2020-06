Wiedersehen mit alten Bekannten

Würden die Vienna Capitals am Freitag und am Sonntag auswärts spielen, könnten die Wiener Fans von vier Punkten ausgehen. Auswärts gewann das Team von Tom Pokel alle sieben Partien, in Wien nur vier von sechs. Am Freitag gastiert der ehemalige Liga-Prügelknabe Innsbruck in Wien. Dank Trainer Christer Olsson etablierten sich die Tiroler im Mittelfeld. Mit Marcus Olsson und Kris Beech kommen zwei ehemalige Capitals-Stürmer nach Wien zurück. "Das ist eine andere Mannschaft geworden. Christer Olsson hat eine hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben schon im Hinspiel gesehen, dass es nicht leicht ist gegen die Haie zu bestehen“, sagte Capitals-Verteidiger Flo Iberer, der mit dem Schweden 2013 beim KAC Meister geworden war. Bei den Wienern fallen weiterhin die angeschlagenen Jessiman und Peter aus, Gratton ist ebenfalls noch nicht fit. Dafür hatte beim 3:0-Erfolg am Sonntag in Villach Heimkehrer Andreas Nödl ein gute Comeback. Der 195-fache NHL-Spieler durfte in einer Linie mit seinem Schulfreund und ehemaligen WE-V-Kollegen Rafael Rotter und mit den defensiv starken Mittelsürmer Adam Naglich. Nödl trug sich gleich bei seiner Premiere in die Scorerwertung ein.