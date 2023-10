Österreichs Ski-Team muss noch vor dem Saison-Auftakt in Sölden am 28. Oktober einen Rückschlag hinnehmen. Die beste Riesentorlauf-Läuferin wird beim Weltcupstart fehlen. Ricarda Haaser hat wieder einmal mit Rückenproblemen zu kämpfen und muss für Sölden passen. Noch am Freitag war sie bei der offiziellen Präsentation des neuen ÖSV-Outfits in Salzburg zugegen. Wenige Tage später nun dieser Rückschlag.

