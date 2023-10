Den ÖSV-Stars geht der Schnee aus: "Situation ist katastrophal"

Für Anna Gasser sind Oktober und November ganz entscheidend, weil die Snowboard-Freestylerin da die im Sommer am Air-Bag erlernten Tricks auf Schneetauglichkeit prüft. "Jetzt ist bei uns die spezielle Situation, dass die Gletscher nicht gut ausschauen, was die Trainingsmöglichkeiten schwer macht", erzählte die Kärntner Olympiasiegerin nach einer abgesagten Trainingswoche am Stubaier Gletscher. Ski-Freestyler Lukas Müllauer ergänzte: "Es ist sehr schwierig, gute Bedingungen zu finden. Es gibt in Saas-Fee (Schweiz, Anm.) so ziemlich das Einzige, was für uns funktioniert."