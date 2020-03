Wie geht's Kombinierer Gruber nach seiner Herz-OP?

Obendrein hat der zweifache Familienvater seine Liebe zur Hausarbeit entdeckt. "Ich tu' gern Staubsaugen", gesteht der Weltmeister von 2015. "Den Abwasch mach' ich dafür nicht so gerne."

Gruber, der im Krankenhaus Schwarzach operiert wurde, möchte sich bei dieser Gelegenheit auch beim gesamten medizinischen Fachpersonal und all den Helfern bedanken, die aktuell das Leben in Österreich am Laufen halten. "Unglaublich, was die leisten. Die vollbringen Unmenschliches."