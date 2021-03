Wie die Eishockeyliga nach Corona wieder wachsen will

Mit Olimpija Ljubljana, Pustertal, VEU Feldkirch und Orli Znojmo wollen gleich vier Klubs eine Aufnahme. Der fünfte wäre der EHV Linz gewesen, dem aus politischen Gründen große stadtnahe Geldgeber abspringen mussten und der am Montag seine Bewerbung zurückziehen musste. Für die alteingesessenen Black Wings ein Pyrrhussieg, da einige Sponsoren in der Region dem Profi-Sport nach den Querelen, die bis in die Parteipolitik gingen, komplett abhandenkommen werden.

Am Mittwoch findet online die Generalversammlung der ICEHL statt, auf der über die Kandidaten abgestimmt werden soll. Bratislava ist im ersten Jahr in der Liga noch nicht stimmberechtigt.

Znojmo wollte im Vorjahr nach neun Saisonen in der Liga wegen Corona und der Grenzschließung die Mitgliedschaft ruhend stellen, doch in den Statuten ist das nicht vorgesehen. Die Tschechen müssten also die Aufnahmegebühr erneut bezahlen. Durch den Rückzug des EHV Linz könnte die Lage aber neu bewertet werden.