Wie der einst weltbeste Skispringer Form und Glück sucht

„Wen die Götter prüfen wollen, den überhäufen sie am Anfang mit Geschenken.“

Dieses Zitat kommt Anton Innauer in den Sinn, wenn er in wenigen Worten die Karriere von Gregor Schlierenzauer skizzieren soll. Da gab es einmal einen Skispringer, der in jungen Jahren in eigenen Sphären unterwegs war und mit einer verblüffenden Leichtigkeit Maßstäbe gesetzt und nahezu alle Bestmarken geknackt hat.

Dem gegenüber steht der Gregor Schlierenzauer von heute, ein fragiler und bisweilen ratlos wirkender Athlet, bei dem kaum noch etwas daran erinnert, dass er einmal das Skispringen ähnlich dominiert hat wie Landsmann Marcel Hirscher den alpinen Skirennlauf.