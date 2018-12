Herbe Enttäuschung für ÖSV-Adler in Nischni Tagil

Doppelweltmeister Stefan Kraft hat am Samstag in Nischnij Tagil als Fünfter sein bisher bestes Saisonergebnis geschafft. Das restliche ÖSV-Team enttäuschte in Russland hingegen schwer, mit Daniel Huber auf Rang 24 machte nur ein weiterer Österreicher Weltcuppunkte. Den Sieg holte der Norweger Johann Andre Forfang 0,2 Punkte vor Piotr Zyla ( Polen) und 2,4 vor Weltcupleader Ryoyu Kobayashi ( Japan).

Während Kraft hinter dem Deutschen Stephan Leyhe bzw. mit 11,6 Punkten Rückstand auf Rang drei sein erstes einstelliges Ergebnis des WM-Winters schaffte, waren Gregor Schlierenzauer (34.) und Philipp Aschenwald (39.) im zweiten Durchgang nur noch Zuschauer. Clemens Aigner und Manuel Fettner hatte sogar bereits in der Qualifikation das Aus ereilt. Der zuletzt völlig außer Form springende Michael Hayböck ist im Ural, wo am Sonntag ein weiterer Bewerb folgt, nicht dabei.