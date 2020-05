Wie das Team-Hirscher die ÖSV-Riesentorläufer in Schwung bringen will

Die Athleten sind jedenfalls angetan vom neuen Betreuerteam. "Es ist wichtig, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln", sagt Roland Leitinger, der sich von Papa Hirscher und Mike Pircher "viel Input" erwartet. "Das ist ein eingespieltes Team, die kennen sich fast blind. Es ist alles sehr stimmig. Die Reise soll nach vorne gehen."

Zur Technik-Umstellung kommt in den kommenden Wochen noch ein weiterer Trainingsschwerpunkt. Pircher kündigte zudem an, die Trainingsumfänge steigern zu wollen. Ein Erfolgsfaktor von Marcel Hirscher war neben seiner perfekten Technik auch seine Kondition. Der achtfache Gesamtweltcupsieger war in der Lage, in dieser so kräfteraubenden Disziplin Riesentorlauf ökonomisch zu fahren und machte deshalb auch unter extremer körperlicher Belastung kaum technische Fehler.

Start für Abfahrer und Slalomläufer

Die Abfahrer und Slalomläufer wollen am Donnerstag ihr Training aufnehmen. Sie befinden sich in Sölden, wegen dichten Nebels war am Mittwoch an kein Training zu denken. Auch sie werden eine Woche lang in Kleingruppen auf Schnee trainieren und teilweise auch Material testen. Selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher Abstandsregeln, wie Cheftrainer Andreas Puelacher betont.