Magdalena Egger: Ein Jungstar, der keiner sein möchte

Der goldene Erfolgslauf in Narvik (NOR) hatte Magdalena Egger im März jede Menge Schlagzeilen eingebracht. In der Vergangenheit waren österreichische Erfolge bei Junioren-Titelkämpfen in der Öffentlichkeit oft kaum wahrgenommen worden. Nachdem der ÖSV im vergangenen Winter seinen Nimbus als Skination Nummer eins verloren hat und erstmals seit Menschengedenken im Nationencup vom Erzrivalen Schweiz übertrumpft wurde, rücken plötzlich Triumphe und Athletinnen wie Magdalena Egger in den Fokus.

Große Aufmerksamkeit

Als Goldmädchen, Jungstar und neuer Skistern wurde die Oberlecherin in den Medien nach ihrem Siegeszug bereits bezeichnet. All die Aufmerksamkeit und Attribute schmeicheln Egger durchaus, zugleich will sie allerdings auch nicht in die Rolle als Heilsbringerin gepresst werden. „Ich finde es schön, dass man in der Öffentlichkeit eine Anerkennung bekommt“, sagt die Schülerin, „andererseits wird da halt auch ein falsches Bild gezeichnet, wenn man schreibt, dass da jetzt ein neuer Stern kommt.“