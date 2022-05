Weltcup in den USA & Bewerb auf Matte: Viel Neues im Skispringen

Der vorgezogene Weltcup-Start ist auch der Fußball-WM in Katar geschuldet, die im Spätherbst über die Bühne geht. Die Skispringer wollen nicht ins Abseits geraten und krempeln deshalb ihren Weltcup-Kalender um.

Rückkehr in die USA

Das Mattenspringen ist nicht das einzige Novum im kommenden Winter. So wird der Weltcup wieder einmal in den Vereinigten Staaten Station machen. Anfang Februar wird in Iron Mountain (Bundesstaat Michigan) um Weltcuppunkte gesprungen. "Die haben sich schon lange um ein Weltcupspringen bemüht", erklärt Mario Stecher.