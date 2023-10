Weltcup-Auftakt in Sölden: Wer kann Odermatt besiegen?

Die Österreicher machten einen Schritt nach vorne

Der Pinzgauer ist eines der Gesichter des österreichischen Aufschwungs im Riesentorlauf. Als Seriensieger Marcel Hirscher 2019 seine Karriere beendet hatte, war die stolze Skination Österreich in dieser Disziplin ein Niemandsland. „Wir hatten damals in Sölden in der Startliste keinen Läufer in den Top 15“, erinnert sich Cheftrainer Marko Pfeifer.