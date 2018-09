Was von der neuen Eishockey-Saison zu erwarten ist

Vor elf Jahren wurde die Ausländerbeschränkung aufgehoben. Einziges Limit ist das Punktesystem, wonach jeder Spieler mit Punkten bewertet wird: Legionäre mit vier, Österreicher abgestuft von null (Unter-24-Spieler) bis vier Punkte. Jeder Kader darf 60 Punkte erreichen. Der Grund war, dass die ligatauglichen Österreicher zu teuer waren. Die Folge ist aber: Dornbirn geht mit 14 Ausländern in die Saison. Innsbruck mit 13. Beim Duell am Freitag werden also 27 Legionäre auf dem Eis stehen – absurd. Aber auch Salzburg, das eine vorbildliche Akademie hat, setzt auf zehn Legionäre. Villach (9) und KAC (8) bilden das untere Ende dieser Liste. Die Capitals haben von elf auf zehn reduziert. Die Liga startet wieder einen Versuch, die Time-on-Ice-Statistik einzuführen. Sollte die (vorerst noch interne) Datenerfassung funktionieren, könnten TV-Gelder künftig an Einsatzzeiten der Österreicher geknüpft werden.

Nichts geändert hat sich an den TV-Partnern. ServusTV überträgt weiterhin im Grunddurchgang nur im Internet. Dafür verlegte Sky das bei den Fans so ungeliebte Top-Spiel von Donnerstag auf Freitag. In dieser Woche beginnt die TV-Übertragung gleich mit dem Schlager Linz gegen Capitals (19.15 Uhr).