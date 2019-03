Warum Capitals-Coach Cameron sein Team nicht als Favorit sieht

Im Viertelfinale gegen Znaim gab es ein paar verrückte Sachen, wie den Telefonanruf von Coach Miro Frycer an Strafsenat-Vorsitzenden Lyle Seitz während des Spiels und die Karotten in der Referee-Kabine, "für besseres Sehvermögen" sowie die Pokale in der Caps-Kabine mit der Aufschrift "Weltmeister im Simulieren" und "Keine Sorge, wir pushen euch zum Titel! Eure Referees".

Cameron unterbricht... Das ist beschämend. Ich habe soetwas noch nie erlebt. Aber, was sie gemacht haben, hat unserem Team geholfen. Weil damit haben sie uns die Nachricht gesendet, dass sie nicht gut genug sind, um uns zu schlagen. Immer wenn es in einer Serie einen Nebenschauplatz gibt, zeigt das, dass ein Team nicht daran glaubt, gewinnen zu können. Also will ich den Znaimern dafür danken. Wenn die Liga dagegen nichts unternimmt, dann läuft etwas falsch.

Sind die Capitals nach den zehn Siegen in den zehn Spielen der Platzierungsrunde jenes Team über das der Weg zum Titel führt?

Wir wussten, dass wir konkurrenzfähig sind. Aber wir wissen auch, dass wir nicht die einzigen sind. Favorit oder Außenseiter… es ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Alle vier Teams können es gewinnen. Keiner wird einen Blitzschlag brauchen um den Gegner zu besiegen. Es gibt bei diesen vier Teams keinen Favoriten mehr.

Haben Sie in den Spielen gegen Znaim etwas gesehen, das Ihr Team verbessern muss?

Ein paar Spiele waren wir im ersten Drittel nicht gut. Von besseren Mannschaften wirst du dafür bestraft, wenn du schlecht startest. Das Zweite ist die Konsequenz. Der Gegner wird zu Chancen kommen und scoren. Also müssen wir es schaffen, dieses Momentum zu managen. Die Spieler auf der Bank müssen bereit sein, das Spiel zu übernehmen.

Sie tragen ein Play-off-T-Shirt der Capitals mit der Aufschrift „The hardest, the longest“.

Es geht darum: Wer am härtesten spielt und am längsten durchhält, der wird belohnt. Das ist wie guter Sex

Was hat Sie in Ihrer ersten Saison in Europa am meisten überrascht?

Wenn es eine Überraschung gibt, dann ist es eine angenehme. Wenn du in der NHL gecoacht hast und in eine andere Liga gehst, kannst du dir nie ganz sicher über das Level sein. Du sprichst mit Leuten darüber und ich kannte einige Spieler, die hier sind. Ich bin nicht überrascht, eher dankbar für das Niveau hier. Es gab in der Liga fünf Teams, die Meister werden konnten. Bei keinem dieser Teams müsste jemand geschockt sein, wenn es Meister werden würde. Das ist ein gutes Zeichen für die Liga. Wenn du von Kanada herkommst, fällt dir auch der Heimvorteil auf. Das ist großartig. Drüben sehen alle Arenen gleich aus. Und die Fans sind hier außergewöhnlich. Das sind echte Fans. Es hat am Anfang ein wenig gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ich mag das. Ich hätte es nicht besser erwischen können.