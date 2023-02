Die Nachricht ging keine zwei Tage vor dem WM-Riesentorlauf in Méribel raus, Shiffrin gilt in der Disziplin wie im Slalom am Samstag als Favoritin auf Gold. Die 27-Jährige hatte sich zuletzt in Orcières-Merlette auf die WM-Rennen vorbereitet, wo sie wegen ihr angeblich angebotener Helikopter-Flüge von ihrem Hotel in den Fokus von Umweltorganisationen geriert. Sie legte die Wege mit dem Auto zurück.