Vorzeitiges Saison-Aus für eine zweifache Weltcupsiegerin

Mit dem Riesentorlauf in Sölden erfolgt am Samstag der Startschuss in den Weltcup-Winter. Für Andreja Slokar ist die Saison allerdings schon vorbei, noch ehe sie begonnen hat. Die Slowenin zog sich im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und fällt für den gesamten Winter aus.