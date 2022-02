Vorzeitiges Olympia-Aus für Kombinierer Mario Seidl

Österreichs Nordische Kombinierer haben am Donnerstag im abschließenden Teambewerb noch eine große Chance auf eine Medaille. Denn mit Norwegen und Deutschland gibt es nur zwei Mannschaften auf Augenhöhe, Japan dürfte lediglich Außenseiterchancen haben.

ÖSV-Cheftrainer nahm gegenüber dem Bewerb auf der Großschanze in seinem Team noch einmal eine Personalrochade vor. Mario Seidl, der am Dienstag auf dem 13. Platz gelandet war, findet keine Berücksichtung und gehört nicht dem österreichischen Quartett an. Seinen Platz wird der Steirer Martin Fritz einnehmen.