Vorwürfe sexueller Übergriffe in Fußballschule im Iran

Nach Vorwürfen sexueller Übergriffe auf Jugendliche in einer Fußballschule im Nordosten des Iran hat der Sportminister Ermittlungen angeordnet. Nach Angaben eines ehemaligen Medienbeauftragten des Fußballvereins Schahr Chodro in Onlinediensten hatten die Eltern von 15 Spielern des Vereins und seiner Schule eine Klage eingereicht, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Samstag berichtete.