Vor der WM-Kombination: "Der Super-G ist die große Unbekannte"

Gut möglich, dass die Skifans Marco Schwarz am Montag von einer Seite kennenlernen, die man so von ihm nicht erwartet hätte. Der 25-jährige Kärntner wirkt nach außen ja stets besonnen und ausgeglichen, als könnte ihn rein gar nichts aus der Fassung bringen. Und genau so fährt er auch Ski. Kontrolliert, kalkuliert, immer mit einem Rest Sicherheit. Dass er mit dieser Strategie gut fährt, zeigen seine souveränen Auftritte in den bisherigen neun Weltcup-Slaloms, in denen Schwarz nie in Verlegenheit kam, auszuscheiden – und sieben Mal auf dem Stockerl landete.

In dem Slalom, der auf der Tofana ausgeflaggt ist, wird man möglicherweise einen etwas anderen Marco Schwarz erleben. Einen, der seine letzte dünne Sicherheitsleine löst und sich im Grenzbereich bewegen wird.