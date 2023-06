Von Mayer bis Schmidhofer: Der ÖSV verabschiedet seine Stars

Ein Hauch von Wehmut lag in der Messehalle Oberwart in der Luft, als es am Freitag Abschied nehmen hieß: Im Rahmen der Länderkonferenz des Österreichischen Skiverbandes wurden einige Stars und Publikumsliebling offiziell in den Ruhenstand geschickt.

Der emotionalste Moment des Abends war der Auftritt von Matthias Mayer. Der dreifache Olympiasieger wurde mit Standing Ovations verabschiedet.