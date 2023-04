Von Feldkirch nach Wien: Marc Habscheid ist der neue Capitals-Trainer

"Marc Habscheid hat während seiner Laufbahn unzählige Male unter Beweis gestellt, dass er hervorragend mit jungen Spielern umgehen kann, diese fordert und fördert. Genau das deckt sich mit unserem Wiener Weg. Gleichzeitig weist Marc viel Erfahrung im Profi-Bereich auf", begründete Capitals-General-Manager Franz Kalla die Entscheidung.

Weltmeister 2005

Habscheid war vor seiner Arbeit in Feldkirch unter anderem als Headcoach der kanadischen Nationalmannschaft und als Assistenzcoach bei den Boston Bruins in der NHL engagiert. In seiner aktiven Zeit spielte er von 1982 bis 1996 in der NHL und stand dort bei diversen Topteams unter Vertrag. Bei den Edmonton Oilers zählte auch Wayne Gretzky zu seinen Mannschaftskollegen. Mit Kanada gewann Habscheid als Headcoach 2004 WM-Gold in Prag und Silber bei der WM 2005 in Wien.