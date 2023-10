Von 2005 bis 2023: Der Fluch über Wiens Eisflächen

Wien und Eishallen – das funktioniert einfach nicht. Am Sonntag musste das Spiel der Vienna Capitals gegen Salzburg abgebrochen werden, weil aus einem Kühlschlauch Glykol heraussprudelte und im Eis ein Loch entstand.

Kurioserweise wurden diese mobilen Kühlschläuche erst in diesem Sommer verlegt, weil die Kühlanlage in der Steffl-Arena in der Vorsaison so desolat gewesen war, dass es Spielabsagen gegeben hatte.

Die 30 Jahre alten Generatoren waren von der Donauparkhalle in die für die WM 1996 errichtete Halle mitgenommen worden – und wurden auch nicht getauscht, als die Arena bis 2012 um circa 50 Millionen Euro ausgebaut und modernisiert wurde.