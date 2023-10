Peinliche Panne: Capitals-Spiel wegen Loch im Eis abgebrochen

Eissport und Wien passt nicht zusammen. Seit bei der Eishockey-WM 2005 in Wien das Eis geschmolzen ist, reißen die Probleme mit dem Eis in der Hauptstadt nicht ab.

Am Sonntag musste die ICEHL-Partie der Vienna Capitals gegen Red Bull Salzburg nach dem ersten Drittel abgebrochen werden. In der mobilen Kühlanlage, die in diesem Sommer wegen der kaputten Eisanlage in Kagran installiert worden war, ging eine Steckverbindung auf und floss grüne Kühlflüssigkeit auf das Eis.