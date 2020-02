Vom afrikanischen Findelkind zur rot-weiß-roten Skihoffnung

Im Nachwuchs siegte beim Landescup im Jänner mit Anna Rauchmann ein munteres Salzburger Dirndl, das sein Geburtsdatum nicht weiß bzw. nicht genau sagen kann. Nur so viel ist bekannt: Sie war vor knapp 16 Jahren in einem Slum am Rande von Addis Abeba von einer vermutlich verzweifelten Mutter weggelegt worden.

Glücksfall Nummer 1: Das Neugeborene wurde gesund gefunden.

Glücksfall Nummer 2. Als das Salzburger Ehepaar Katrin und Markus Rauchmann davon erfuhr, flog es nach Äthiopien, wo eine Adoption ermöglicht wurde.

Glücksfall Nummer 3: Nicht nur die Eltern, sondern auch deren leiblichen beiden (sportlich aktiven) Söhne hatten mit dem afrikanischen Schwesterchen vom ersten Tag an eine Riesenfreud’.