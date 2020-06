Villach entlässt Partytiger Hughes

Schon während der Sonntagspartie (3:5 gegen Bozen ) im letzten Semifinalspiel tauchten Gerüchte auf, wonach VSV-Star John Hughes vor dem Spieltag weit nach Mitternacht Party gemacht haben soll. Aus den Vermutungen wurde schnell Gewissheit: Am Tag nach dem Ausscheiden kamen die Beweise auf den Tisch, im Internet kursieren Fotos. Der 26-Jährige, der 97 (!) Scorerpunkte in 65 Partien sammelte, stritt nichts ab. „Die Trainer haben gesagt, dass sie keinen Wert mehr auf ihn legen. Wenn die Spieler das Gefühl haben, so etwas könnte ohne Konsequenzen bleiben, dann bekommen wir ein Problem“, erklärte Manager Stefan Widitsch. Der VSV zog nicht nur das sehr gute Angebot für kommende Saison zurück, sondern löste auch den bis Ende April laufenden Vertrag mit sofortiger Wirkung auf. „Es ist den Betroffenen nicht bewusst, welchen Schaden sie für einen Klub anrichten“, sagt Widitsch. Auch wenn es nicht mehr zu beweisen sei, vielleicht hätte ein fitter Hughes am Sonntag zwei Tore geschossen. „Wirtschaftlich ist eine Finalteilnahme natürlich noch einmal ganz etwas anderes.“