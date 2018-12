Vierschanzentournee: Kraft gewinnt Oberstdorf-Qualifikation

Stefan Kraft nimmt das erste Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf als Qualifikationssieger in Angriff: Der Österreicher setzte sich im Quali-Bewerb am Samstag hauchdünn vor dem japanischen Überflieger Ryoyu Kobayashi und Piotr Zyla aus Polen durch. Alle sechs Österreicher schafften den Einzug in den Hauptbewerb am Sonntag.