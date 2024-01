Wie sich ÖSV-Star Kraft nach dem finalen Triumph bei der Tournee belohnte

Der als Topfavorit in die Tournee gestartete Kraft musste sich am Ende mit dem dritten Gesamtplatz zufrieden geben, direkt vor Bergisel-Sieger Jan Hörl. "Es hat viel zusammengepasst, aber leider nicht ganz alles", sagte Kraft nach seinem sechsten Saisonsieg. Beim Salzburger überwog allerdings ganz klar die Freude über den Tagessieg vor Freunden und Familie, seinem erst zweiten in Österreich nach einem Erfolg im Skiflug-Weltcup am Kulm im Februar 2020. "Ich habe so lange darauf gewartet, dass das einmal passiert. Es ist ein bisserl unbeschreiblich, echt wunderschön", sagte der 30-Jährige überglücklich.