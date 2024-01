Klimaaktivist stürmte Schanze beim Tournee-Finale in Bischofshofen

Die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" hat das Finale der 72. Vierschanzentournee in Bischofshofen für einen Protest genutzt. In einer kurzen Pause während des zweiten Durchgangs des Dreikönigsspringens lief am Samstag ein Aktivist in den Auslauf der Paul-Außerleitner-Schanze und verteilte dort orangefarbenes Pulver. Der Aktivist wurde allerdings schnell wieder gestellt und von der Polizei abgeführt. Der Ablauf des Skisprung-Bewerbs wurde nicht beeinträchtigt.

