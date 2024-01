Letzte Generation protestierte auf dem Weg zum Skigebiet Ischgl

In seiner Neujahrsansprache unterstrich der Bundespräsident nämlich die Notwendigkeit, auf die Klimakrise zu reagieren: “Der Klimanotstand, der Treibhauseffekt sind wissenschaftlich bewiesen und wir alle erleben die Folgen doch mittlerweile quasi jede Woche.” Die Letzte Generation verweist in diesem Zusammenhang auf die starken Überflutungen in Deutschland. Solche "Horrorszenarien" könne man derzeit noch abwenden. Dafür müsse die Regierung jedoch die Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger des Klimarates umsetzen, so die Aktivistin Laila Fusiz.