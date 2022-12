Vier Schanzen, ein Kult: Die ÖSV-Adler heben bei der Tournee ab

16 Mal ...

... stellten Finnland und Österreich den Gesamtsieger. Die beiden erfolgreichsten Nationen warten aber schon länger auf einen Triumph. Stefan Kraft war 2015 der letzte rot-weiß-rote Sieger, der letzte finnische Sieg ist 15 Jahre her.

179 Podestplätze ...

... kann Österreich vorweisen. Keine andere Nation war in der Tournee-Historie häufiger auf dem Stockerl vertreten. Oberstdorf und Bischofshofen sind mit je 52 Podestplätzen die Lieblingsschanzen der ÖSV-Adler. In Garmisch (36) ist die Quote nicht annähernd so gut.